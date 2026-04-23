A capodanno lanciarono una bomba molotov contro la stazione dei carabinieri di Vaprio | arrestati 5 minorenni

Lo scorso capodanno, cinque minorenni sono stati arrestati con l’accusa di aver lanciato una bomba molotov contro la stazione dei carabinieri di Vaprio d’Adda. La polizia ha individuato e fermato i giovani nel corso delle indagini, che hanno portato anche al sequestro di diversi materiali utilizzati per l’attacco. L’episodio ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine e dei media locali.

Vaprio d’Adda (Milano), 23 aprile 2026 – La notte di capodanno l’avevano passata non a festeggiare e divertirsi, come tanti loro coetanei, ma ad appiccare incendi. Per questo, a distanza di tre mesi e mezzo, cinque minorenni italiani (di un gruppo di otto) sono stati arrestati per i reati di fabbricazione e porto di ordigni incendiari e danneggiamento seguito da incendio. Ma torniamo alla notte tra il 31 dicembre e il primo gennaio. Otto ragazzini avevano preparato delle bombe molotov per poi lanciarle contro la stazione dei carabinieri di Vaprio D’Adda e per incendiare un’auto. Dopo complesse e articolate attività d’indagine, partite la...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - A capodanno lanciarono una bomba molotov contro la stazione dei carabinieri di Vaprio: arrestati 5 minorenni Notizie correlate Bomba "Molotov" contro l'auto del rivale per una ragazza: arrestati due giovaniFabbricazione, detenzione e utilizzo di una bottiglia incendiaria tipo “Molotov”, con l'aggravante di aver messo in serio e concreto pericolo la... Arrestati per tentato omicidio aggravato i 2 minorenni che lanciarono monopattino sui passanti vicino al Maradona ferendo una donnaE' stata eseguita nella notte l'ordinanza di Applicazione della Misura Cautelare Personale del Collocamento in Comunità nei confronti di due...