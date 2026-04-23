Arrestati per tentato omicidio aggravato i 2 minorenni che lanciarono monopattino sui passanti vicino al Maradona ferendo una donna

Nella notte sono stati eseguiti due ordini di collocamento in comunità nei confronti di due minorenni accusati di aver lanciato un monopattino sui passanti vicino al stadio, ferendo una donna. Gli investigatori hanno ritenuto che i giovani abbiano agito in concorso e con un accordo tra loro, e li hanno accusati di tentato omicidio aggravato. La vicenda ha suscitato attenzione nella zona, dove si sono verificati i fatti.

E' stata eseguita nella notte l'ordinanza di Applicazione della Misura Cautelare Personale del Collocamento in Comunità nei confronti di due minorenni: per gli inquirenti sono responsabili, in concorso e previo accordo tra loro, del reato di tentato omicidio con l'aggravante di aver commesso il.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Lanciano il monopattino sui passanti da un'altezza di 10 metri nei pressi dello stadio Maradona: ferita una donnaE' stata eseguita nella notte l'ordinanza di Applicazione della Misura Cautelare Personale del Collocamento in Comunità nei confronti di due... Napoli, lanciano monopattino da 10 metri: donna ferita gravemente. Due minorenni accusati di tentato omicidioUn gesto folle, compiuto per futili motivi, che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Spari in tabaccheria, i due arrestati in silenzio davanti al giudice. E in tribunale mostrano dito medio ai giornalisti; Accoltellamento per un debito in piazza Baldissera: 4 arresti per tentato omicidio; Erano residenti a Luino e Cugliate Fabiasco i due arrestati a Trento per tentato omicidio; Pensionato catanese arrestato a Biella: avrebbe agevolato un tentato omicidio per un debito da 30 mila euro. Piazza Baldissera, tentato omicidio per un debito (VIDEO)Un uomo sarebbe stato accoltellato in Piazza Baldissera a Torino a causa di un debito: quattro arrestati per tentato omicidio. zipnews.it Tentato omicidio a Torino, il caso dell'uomo accoltellato risolto dopo un anno e cinque mesi: quattro arrestatiNoi proviamo a partire dai numeri da controllare, dalle promesse da mettere alla prova, dai fatti da leggere fino in fondo. Con due caffè al mese sostieni un lavoro che non si ferma allo scandalo del ... torinotoday.it Rosario Coppola, imbianchino 52enne, ucciso per errore in un agguato di camorra ad Arzano. Il vero obiettivo era un altro uomo. Dopo mesi di indagini, arrestati i presunti mandanti legati al clan Amato-Pagano. Una tragedia nata da uno scambio di persona e - facebook.com facebook Finto maresciallo dei carabinieri truffa un 80enne in provincia di Biella Arrestati due soggetti di 21 e 18 anni, residenti in provincia di Frosinone, per truffa pluriaggravata ai danni di una persona anziana, il terzo caso in pochi giorni in Piemonte x.com