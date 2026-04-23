Il 22 aprile, un leader politico ha inaugurato a Napoli la sede di un movimento di estrema destra, suscitando polemiche con alcune dichiarazioni. Durante l’evento, ha paragonato la città a Salò e ha proposto la remigrazione coatta dei migranti. Le sue parole hanno provocato reazioni contrastanti tra i presenti e sui social, accendendo un dibattito pubblico che prosegue nelle ore successive.

? Cosa sapere Vannacci inaugura la sede di Futuro nazionale a Napoli il 22 aprile.. Il leader paragona Napoli a Salò e propone la remigrazione coatta dei migranti.. Il 22 aprile, l’ex militare Vannacci ha inaugurato la nuova sede di Futuro nazionale all’Isola F10 del Centro Direzionale di Napoli, provocando forti tensioni con un paragone tra la città partenopea e Salò. Tra i palazzi del Centro Direzionale, dove il ritmo della città sembra accelerare, si è consumata una scena che ha fatto discutere molto nei bar e nelle piazze. Il parlamentare europeo Vannacci, dopo aver lasciato la Lega per via di una linea politica giudicata troppo moderata, ha voluto marcare il territorio del suo movimento, Futuro nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vannacci a Napoli: polemica dopo il paragone con Salò

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