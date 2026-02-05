gianfranco fini attacca salvini dopo il paragone con vannacci parla sempre di tante cose nessuna strategia

Gianfranco Fini torna a criticare Matteo Salvini, questa volta dopo il paragone fatto con Vannacci. L’ex presidente della Camera dice che il segretario della Lega parla di molte cose, ma senza mai avere una strategia chiara. Fini ricorda anche che il suo addio al PdL fu una vera rottura politica, e non una semplice scelta personale. La guerra tra i due leader si fa sempre più evidente.

La scelta di Roberto Vannacci di fondare un nuovo partito e lasciare la Lega hanno agitato le acque di tutto il centrodestra. Per criticare il generale, Matteo Salvini ha azzardato un paragone con Gianfranco Fini, affermando che “Vannacci è un traditore come Fini, farà la stessa fine”. La replica dell’ex presidente della Camera non si è fatta attendere: “Salvini è un superficiale, parla di tanti argomenti senza quasi mai approfondire”. La replica di Gianfranco Fini a Matteo Salvini Cosa pensa Fini di Vannacci e del nuovo partito Futuro Nazionale Perché Salvini ha definito Fini "un traditore"? La replica di Gianfranco Fini a Matteo Salvini In un’intervista al Corriere della Sera, lo storico leader della destra italiana ha definito il paragone con Vannacci “assurdo e infondato”, rigettando l’etichetta di “traditore” attribuitagli dal segretario del Carroccio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

