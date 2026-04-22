Vannacci apre la sede di Napoli | Qui mi sento come a Salò

A Napoli, Roberto Vannacci, ex generale dell’esercito e leader di Futuro nazionale, ha inaugurato una nuova sede. Durante l’evento, ha commentato la sua sensazione di sentirsi come a Salò. Vannacci si è presentato in modo più a destra della destra, attirando l’attenzione sulla sua posizione politica. La cerimonia si è svolta con la partecipazione di alcuni sostenitori e media locali.

Più a destra della destra. Si presenta così, a Napoli, Roberto Vannacci, ex generale dell'esercito e leader di Futuro nazionale. Questa mattina, 22 aprile, ha inaugurato la sede del partenopea del partito all'isola F10 del Centro direzionale. Il parlamentare europeo, che è uscito dalla Lega e.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Alisson Santos: “Napoli un sogno per me, qui mi sento come a casa”Alisson Santos, esterno partenopeo, ha rilasciato sui canali ufficiali della Ssc Napoli alcune dichiarazioni sulla sua nuova avventura in maglia... Napoli, Lobotka si racconta: «Qui è come una seconda casa, mi sento napoletano. Con Conte la preparazione più dura della mia vita»Mercato Lazio: si riapre il caso Romagnoli, cos’è successo nell’ultimo allenamento! E un altro biancoceleste è pronto a dire addio Calciomercato... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Firenze, apertura della sede del partito di Vannacci: multe ai manifestanti fino a 10mila euro; Il movimento di Vannacci apre i primi due comitati in Molise; Agganciare Vannacci a ogni costo: la remigrazione come prova d’amore | Il commento; Futuro Nazionale, Vannacci a Napoli e Salerno per radicare il partito sul territorio. Napoli, Vannacci inaugura la sede di Futuro Nazionale(LaPresse) Il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci arriva al Centro Direzionale di Napoli per il taglio del nastro della sede campana del movimento. Ad accoglierlo simpatizzanti e attivisti con ... ilmattino.it Vannacci a Napoli: Liberazione non è unitaria, festeggio San Marco. Vandalizzata targa nuova sedeLa targa di plastica davanti alla sede di Futuro Nazionale, il movimento che fa capo al generale Roberto Vannacci, di cui oggi è prevista l'inaugurazione a Napoli alla presenza dell'europarlamentare, ... napoli.repubblica.it Il movimento di Vannacci apre i primi due comitati in Molise. Nascono a Campobasso e Ferrazzano, nei prossimi giorni incontri con i cittadini #ANSA - facebook.com facebook