Il 25 aprile la Chiesa cattolica ricorda il martirio di Marco, una figura associata alla tradizione di Alessandria d’Egitto. Marco è anche rappresentato dal leone alato, simbolo di Venezia e di vari gruppi. Recentemente, sono stati individuati alcuni indizi che collegano il Vangelo di Marco alla Roma dell’epoca imperiale, portando alla luce possibili riferimenti storici e culturali.

Il 25 aprile la Chiesa cattolica celebra il martirio di Marco, figura legata alla tradizione di Alessandria d’Egitto e al simbolismo del leone alato, patrono di Venezia e di diverse corporazioni. La storia del discepolo di Pietro si intreccia con i luoghi della Capitale, dove secondo le fonti la stesura del suo scritto sarebbe avvenuta tra il 60 e il 64 d.C., consolidando l’idea di un testo con una forte impronta romana. L’identità dell’autore tra indizi testuali e tradizioni locali. La questione della paternità del Vangelo romano poggia su elementi che collegano direttamente il discepolo alla città imperiale. Nella prima lettera di Pietro viene citata una salutation dalla comunità di Babilonia che include proprio Marco, definito figlio dell’apostolo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vangelo di Marco: gli indizi che lo legano alla Roma imperiale

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