Legano una cagnolina davanti al canile e fuggono | gli animalisti li denunciano alla Municipale
Due persone hanno legato una cagnolina di razza Pastore Maremmano davanti al cancello di un canile in città e sono subito ripartite a bordo di un’auto. L’episodio è stato segnalato dagli attivisti per i diritti degli animali, che hanno denunciato quanto accaduto alla Polizia Municipale. La cagnolina si trovava senza alcuna compagnia e senza cibo o acqua, quando gli agenti sono intervenuti sul posto.
Hanno legato un Pastore Maremmano femmina fuori al cancello del canile di Nocera Inferiore, ieri sera, e poi sono andati via con la loro auto. Un gesto vergognoso, oltre che un reato punibile per legge, quello compiuto da due persone e già denunciato dagli animalisti del canile che si sono.🔗 Leggi su Salernotoday.it
Notizie correlate
Il mister: "Li immagino davanti alla tv, nei bar o a casa con gli amici...Anche così ci daranno una spinta». Rubinacci punta sui tifosi: "Dobbiamo giocare per loro»Mister Rubinacci: arrivano notizie positive dall’infermeria? "I ragazzi stanno facendo un grande lavoro insieme allo staff medico.
Trasferimento della proprietaria: Minerva, cagnolina di 4 anni e mezzo, rischia il canile. Urgente ricerca famiglia.Minerva, una cagnolina di quattro anni e mezzo, si trova oggi ad affrontare un destino incerto, con la prospettiva concreta di finire in un canile se...