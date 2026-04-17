Legano una cagnolina davanti al canile e fuggono | gli animalisti li denunciano alla Municipale

Due persone hanno legato una cagnolina di razza Pastore Maremmano davanti al cancello di un canile in città e sono subito ripartite a bordo di un’auto. L’episodio è stato segnalato dagli attivisti per i diritti degli animali, che hanno denunciato quanto accaduto alla Polizia Municipale. La cagnolina si trovava senza alcuna compagnia e senza cibo o acqua, quando gli agenti sono intervenuti sul posto.