Poncle, lo studio dietro il popolare gioco Vampire Survivors, annuncia l'avvio di oltre 15 nuovi progetti di sviluppo. L'azienda ha in programma di aprire nuovi studi in Italia e Giappone, ampliando così la propria presenza internazionale. Vampire Survivors, che conta circa 27 milioni di utenti, continua a essere al centro delle strategie di crescita dell'azienda, che punta a rafforzare la propria posizione nel settore videoludico.

? Cosa sapere Poncle pianifica nuovi studi in Italia e Giappone con oltre 15 progetti in sviluppo.. Il successo di Vampire Survivors con 27 milioni di utenti guida l'espansione globale.. Oltre 27 milioni di utenti hanno sperimentato il fenomeno Vampire Survivors, spingendo Poncle a pianificare l’apertura di nuovi studi in Italia e in Giappone dopo una crescita organica senza precedenti. Durante il London Game Festival, Matteo Sapio, chief strategy officer dello studio, ha illustrato un piano di espansione che vede oltre 15 progetti in fase di sviluppo attivo, tra titoli originali, espansioni e collaborazioni esterne. Un ecosistema creativo basato sulla diversificazione dei rischi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vampire Survivors vola: Poncle punta su 15 nuovi titoli e nuovi studi

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