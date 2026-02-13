Il 12 febbraio, durante il Prime Video Presents: International Originals, sono stati annunciati i nuovi titoli internazionali che arriveranno sulla piattaforma, tra cui spiccano alcune produzioni italiane e francesi molto attese.

Il 12 febbraio si è tenuto il Prime Video Presents: International Originals, un evento dedicato ad alcuni dei film e serie tv più importanti originali internazionali della piattaforma americana. Introdotto da Kelly Day, Vice Presidente di Prime Video e Amazon MGM Studios International, e condotto da Nicole Clemens, Vice Presidente International Originals di Amazon MGM Studios, c’è stata anche la partecipazione di alcuni attori, tra cui Stanley Tucci, Nicole Wallace, Park Min-young e Wi Hajun, Dolores Fonzi e Alia Bhatt, e dell’autrice Mercedes Ron. Scopriamo insieme qualche dettaglio ulteriore su quest’evento. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - I nuovi titoli originali internazionali in arrivo su Prime Video

