Le bonifiche nella Valle del Sacco sono ancora molto limitate: su circa 7.000 ettari di territorio, solo lo 0,2% è stato bonificato finora. La maggior parte dell'area rimane quindi non ancora interessata da interventi di risanamento, lasciando molte zone ancora sotto osservazione o in attesa di interventi futuri. La situazione riguarda principalmente aree considerate a rischio di contaminazione ambientale.

?? Cosa sapere Bonifiche Valle del Sacco: solo lo 0,2% dei 7mila ettari risulta attualmente bonificato. Il Ministero dell'Ambiente attende la scheda tecnica della Regione Lazio nel corso del 2025. Il sindaco di Ceccano, Andrea Querqui, e il consigliere con delega all'Ambiente, Colombo Massa, hanno espresso forte disappunto verso le risposte del governo dopo l'interrogazione parlamentare rivolta a Gilberto Pichetto Fratin riguardante la Valle del Sacco. La questione è tornata prepotentemente .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Valle del Sacco: bonifiche ferme, solo lo 0,2% del territorio salvo

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