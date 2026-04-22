In Sardegna, la situazione ambientale e sanitaria è critica. Le bonifiche dei siti industriali contaminati sono ferme da tempo, mentre manca un registro regionale dei tumori. Questa combinazione di fattori solleva preoccupazioni tra cittadini e associazioni, che chiedono interventi concreti per affrontare le criticità. La regione si trova di fronte a una sfida complessa, con il rischio di effetti sulla salute pubblica e sull’ambiente.

La Sardegna affronta una crisi ambientale e sanitaria senza precedenti, dove il ritardo nelle bonifiche dei siti industriali contaminati si intreccia con l’assenza di un registro regionale dei tumori. Mentre le centrali a carbone di Portovesme e Fiumesanto hanno ottenuto una nuova deroga che ne prolunga l’attività fino al 2038 — spostando l’obiettivo iniziale dal 2025 al 2028 e poi ulteriormente in avanti — la salute dei cittadini nelle zone colpite resta un tema sospeso tra dati epidemiologici allarmanti e inerzia burocratica. L’impatto invisibile sulla salute pubblica e i dati del rischio ambientale. Esiste una correlazione scientificamente accertata tra lo stato di inquinamento e l’insorgenza di neoplasie, ma nei territori sardi questo legame sembra scivolare nell’indifferenza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sardegna: tra bonifiche ferme e tumori, l’allarme ambientale

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