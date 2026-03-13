La nuova didattica dell’italiano A lezione gli insegnanti dal mondo
Da lunedì a venerdì, Recanati ospiterà insegnanti provenienti da diverse parti del mondo per un evento dedicato alla didattica dell’italiano come lingua straniera. L’iniziativa coinvolge professionisti che si confronteranno su metodi e pratiche didattiche, contribuendo a creare un punto di riferimento internazionale nel settore. La manifestazione si svolge nella città marchigiana, attirando esperti e operatori dell’insegnamento.
Recanati diventerà un punto di riferimento internazionale per la didattica dell'italiano come lingua straniera, da lunedì a venerdì. La città ospiterà infatti il corso di formazione " Le nuove frontiere della didattica dell'italiano Ls ", promosso dal Gruppo editoriale Eli con la Società Dante Alighieri, la principale istituzione impegnata nella diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo. L'iniziativa rientra nel progetto "Eliseo", nato dalla sinergia tra la casa editrice recanatese e la Società Alighieri, che porterà nei prossimi mesi anche alla pubblicazione di un nuovo manuale dedicato all'insegnamento dell'italiano a studenti stranieri.
