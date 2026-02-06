L' italiano del deserto l' indiano che ha rinviato le nozze Storie di portabandiera
Pietro Tranchina scia nel deserto del Marocco, mentre Khan ha deciso di rinviare il suo matrimonio. Sono due storie diverse, ma entrambe mostrano come la passione e la determinazione spingano questi portabandiera a inseguire i propri sogni, anche lontano da casa e con poche risorse.
La cerimonia di apertura dei Giochi di Milano Cortina nasconde storie uniche. I portabandiera a volte sono noti (Clément Noël per la Francia), a volte molto meno, e i secondi spesso sono più interessanti dei primi. Qui, quattro umili proposte: quando vedrete sfilare India, Sudafrica, Marocco e Lituania, sappiate che sotto la bandiera ci sono un uomo che rimandato il matrimonio per lo sci, un italiano di Susa e una ragazza che potrebbe essere qui per cinque nazioni diverse. Il mito vero, però, è Matt Smith da Città del Capo, che ha fatto quello che tutti gli appassionati di sport, una volta nella vita, hanno sognato: si è inventato un modo per andare all’Olimpiade da principiante. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
