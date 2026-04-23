Valentina Barbieri, conosciuta per la sua partecipazione a LOL 6 nel 2026, è anche studentessa di Ingegneria delle Telecomunicazioni presso l'università La Sapienza di Roma. La giovane artista, già nota nel mondo dello spettacolo, si trova a conciliare le esibizioni in televisione con gli impegni accademici. La sua presenza nel cast del programma è stata annunciata ufficialmente nel corso dello scorso anno.

? Cosa sapere Valentina Barbieri è stata selezionata per il cast di LOL 6 nel 2026.. L'imitatrice studia Ingegneria delle Telecomunicazioni alla Sapienza di Roma.. Valentina Barbieri, nata a Roma il 6 gennaio 2005, si prepara a nuove sfide comiche nel 2026 dopo essere stata selezionata tra i protagonisti di LOL 6, consolidando un percorso iniziato con le parodie digitali. La giovane talentuosa, che possiede la doppia cittadinanza italo-canadese, ha costruito la propria identità artistica attraverso una capacità unica di trasformarsi in icone della comunicazione moderna. Definendosi un’imitatrice digitale, ha saputo conquistare un pubblico vasto su piattaforme come TikTok e Instagram, dove predilige contenuti video creati in modo artigianale piuttosto che seguire i trend del momento.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Valentina Barbieri: tra il successo di LOL 6 e gli esami alla Sapienza

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