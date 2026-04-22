Dal 23 aprile su Prime Video debutta la sesta stagione di “Lol – Chi ride è fuori”. L’evento vede la partecipazione di attori e comici noti, tra cui Paola Minaccioni, Francesco Mandelli e Valentina Barbieri. La serie televisiva si svolge all’interno di un contesto di sfide tra concorrenti, con il fine di non ridere durante le prove. Le interviste ai protagonisti sono state pubblicate in vista dell’uscita della stagione.

Dal 23 aprile prende il via su Prime Video la sesta stagione di “Lol – Chi ride è fuori” che vedrà protagonisti Carlo Amleto, Valentina Barbieri, Giovanni Esposito, Barbara Foria, Sergio Friscia, Francesco Mandelli, Paola Minaccioni, Scintilla, UfoZero2 e Yoko Yamada, tutti pronti a darsi battaglia a suon di gag e improvvisazioni con un unico obiettivo: restare seri per sei ore consecutive. La competizione metterà a dura prova la loro capacità di autocontrollo, trasformando ogni sorriso trattenuto in una vera impresa. In palio c’è un premio di 100.000 euro, che il vincitore destinerà a un ente benefico scelto personalmente. A supervisionare il gioco dalla control room torneranno Alessandro Siani e Angelo Pintus, confermati come arbitri e padroni di casa del format.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - “Lol – Chi ride è fuori 6”, intervista a Paola Minaccioni, Francesco Mandelli e Valentina Barbieri

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