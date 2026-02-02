Questa mattina l’università La Sapienza di Roma ha subito un attacco hacker. Il virus ha bloccato il sito e molti sistemi informatici dell’ateneo, impedendo l’accesso ai servizi online. L’università ha comunque assicurato che gli esami si svolgeranno regolarmente, nonostante il problema tecnico. La questione è sotto controllo, ma resta da capire quanto tempo ci vorrà per risolvere tutto.

Un attacco ransomware ha colpito l’ Università La Sapienza di Roma, bloccando diversi sistemi e servizi informatici dell’ateneo. L’intrusione ha reso necessario l’intervento immediato dei tecnici universitari e degli esperti dell’ Agenzia per la cybersicurezza nazionale, impegnati nelle operazioni di contenimento e ripristino dei server. Sistemi compromessi e intervento dell’Agenzia nazionale Secondo quanto si apprende, l’azione degli hacker avrebbe avuto come obiettivo le infrastrutture digitali centrali dell’ateneo, causando disservizi su più piattaforme. Le verifiche sono in corso per valutare l’estensione dell’attacco e l’eventuale sottrazione di dati, mentre le squadre specializzate lavorano per riportare progressivamente online i sistemi compromessi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Attacco hacker all'università La Sapienza di Roma: sito e sistemi bloccati, ma l’Ateneo garantisce gli esami

Approfondimenti su La Sapienza Roma

Un attacco hacker ha preso di mira l’Università La Sapienza di Roma.

Questa mattina l’università La Sapienza di Roma ha subito un attacco hacker.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su La Sapienza Roma

Argomenti discussi: Under Armour si muove: avviate le indagini sull'enorme attacco hacker; Roma, furto di rame all'ospedale Noc di Ariccia: danneggiata anche l'auto di vigilanza; Una nuova generazione di fotografi: i finalisti dei Sony World Photography Awards 2026 nelle categorie Student e Youth; Va in ospedale per un mal di denti, ma ha un infarto: così i medici del Sant'Andrea gli hanno salvato la vita.

La Sapienza,attacco hacker all'università: bloccati sito e servizi digitaliL'ateneo romano blocca esami, pagamenti e prenotazioni in seguito a un attacco informatico: gli studenti nel caos ... wired.it

Attacco hacker all'università La Sapienza di RomaAttacco degli hacker all'Università La Sapienza di Roma. Secondo quanto si apprende, si tratterebbe di un attacco ransomware che avrebbe colpito e bloccato diversi sistemi e servizi dell'ateneo. Gli ... ansa.it

Sapienza, attacco hacker contro l'ateneo: bloccati gli accessi dalla Rete. L'intervento dell'Agenzia per la Cybersicurezza x.com

+++Attacco hacker alla Sapienza di Roma, bloccati i sistemi informatici https://www.lacapitale.it/articolo/attacco-hacker-sapienza-roma-sistemi-bloccati - facebook.com facebook