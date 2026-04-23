Vaccini | la sfida globale per proteggere ogni età della vita

Dal 24 al 30 aprile 2026 si svolge la Settimana mondiale delle vaccinazioni, promossa dall'Organizzazione mondiale della sanità. In questa occasione, si evidenzia l’impegno internazionale nel promuovere l’uso dei vaccini per proteggere persone di tutte le età. Nel frattempo, alcune regioni italiane hanno deciso di aumentare i richiami contro la pertosse, in risposta a un aumento dei casi registrati recentemente.

? Cosa sapere OMS promuove la Settimana mondiale delle vaccinazioni dal 24 al 30 aprile 2026.. Il Piemonte intensifica i richiami contro la pertosse per contrastare la recente recrudescenza.. Dal 24 al 30 aprile 2026 si terrà la Settimana mondiale delle vaccinazioni, un’iniziativa promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità che punta a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla prevenzione attraverso lo slogan Protezione per ogni generazione. L’appuntamento internazionale, che coinvolge i sistemi sanitari di tutto il globo, mira a ribadire come gli strumenti vaccinali rappresentino una difesa fondamentale non solo per la singola persona, ma per l’intera collettività, accompagnando l’individuo lungo tutto il percorso della vita.🔗 Leggi su Ameve.eu

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