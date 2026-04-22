Giornata della salute della donna le 5 mosse chiave per la prevenzione a ogni età

Oggi si celebra la giornata dedicata alla salute femminile, un’occasione per sottolineare l’importanza di mantenere sotto controllo la propria salute in diverse fasi della vita. Oltre agli screening oncologici e ai controlli durante la gravidanza, ci sono alcune strategie di prevenzione che le donne possono adottare a ogni età per tutelarsi e preservare il benessere generale.

(Adnkronos) – Non solo screening oncologici e controlli in gravidanza, la prevenzione è fondamentale in ogni fase della vita della donna. A ricordarlo è il ginecologo Vito Trojano, presidente della Sigo (Società italiana di ginecologia e ostetricia) Ricerca e comunicazione, in occasione della Giornata nazionale della salute della donna che si celebra oggi 22 aprile ed è giunta all'11esima edizione per promuovere la prevenzione, la diagnosi precoce e l'accesso ai servizi sanitari. Trojano con l'Adnkronos Salute richiama l'importanza della "prevenzione lungo tutto l'arco della vita femminile: non solo screening oncologici e controlli in gravidanza, ma anche vaccinazioni e attenzione alla fertilità".🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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