L'Uzbekistan ha istituito ufficialmente la Besqala Mining Valley nel Karakalpakstan con un decreto firmato il 20 aprile 2026. La nuova area mineraria è stata creata per favorire lo sviluppo delle attività estrattive nella regione. La decisione riguarda l'assegnazione di una zona specifica dedicata all'estrazione di risorse minerarie e prevede l'avvio di progetti legati a questo settore. La creazione della valle mineraria mira a potenziare l'economia locale nell'area del Karakalpakstan.

? Cosa sapere L'Uzbekistan istituisce la Besqala Mining Valley nel Karakalpakstan con decreto del 20 aprile 2026.. Le aziende residenti avranno esenzione fiscale totale fino al 2035 con versamento dell'1% ai ricavi.. Il 20 aprile 2026 ha segnato l’entrata in vigore di un decreto presidenziale che trasforma la autonoma del Karakalpakstan nella nuova frontiera dell’estrazione digitale, istituendo la Besqala Mining Valley. Attraverso una normativa firmata il 17 aprile, l’Uzbekistan ha delineato i confini di una zona speciale dedicata al mining di criptovalute, con l’obiettivo strategico di iniettare capitali stranieri in una regione storicamente colpita da povertà e da una quasi totale assenza di infrastrutture industriali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Uzbekistan: nasce la Besqala Mining Valley per rilanciare il Karakalpakstan

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