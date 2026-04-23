Uxoricidio di Taurisano la lettura della sentenza

La Corte d’Assise di Lecce ha condannato all’ergastolo un uomo di 57 anni di Taurisano, ritenuto responsabile dell’uccisione della moglie, una donna di 50 anni di origini polacche, con più di venti coltellate. L’uomo è stato anche accusato di aver ferito la vicina di casa che aveva tentato di intervenire per soccorrere la vittima. La sentenza si è basata sulle prove presentate durante il processo.

LECCE - La Corte d’Assise di Lecce ha condannato all’ergastolo Albano Galati, il 57enne di Taurisano accusato di aver ucciso con oltre venti coltellate la moglie Aneta Danielczyk, 50 anni, di origine polacca, e di aver ferito la vicina di casa che aveva cercato di soccorrere la donna in.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Omicidio Verzeni, la lettura della sentenza di ergastolo nei confronti di SangareÈ stato condannato all’ergastolo Moussa Sangare, per l’omicidio di Sharon Verzeni, uccisa a coltellate nella notte tra il 29 e il 30 luglio 2024 a... Uccise i genitori, Luca Ricci condannato a 30 anni: la lettura della sentenzaIl 50enne era imputato a Pesaro per il duplice omicidio per 12mila euro: niente ergastolo, 30 anni senza le aggravanti della premeditazione e della...