È stato condannato all’ergastolo Moussa Sangare, per l’omicidio di Sharon Verzeni, uccisa a coltellate nella notte tra il 29 e il 30 luglio 2024 a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo. È quanto stabilito dalla Corte d’Assise di Bergamo, presieduta da Patrizia Ingrascì, al termine della camera di consiglio durata oltre 4 ore. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Omicidio Verzeni, la lettura della sentenza di ergastolo nei confronti di Sangare

Leggi anche:

Omicidio Sharon Verzeni, chiesto l’ergastolo per Sangare: attesa per la sentenza

Omicidio di Sharon Verzeni, ergastolo per Moussa Sangare. La sorella della vittima: «Sarai sempre viva nei nostri cuori. Sappiamo che sei con noi tutti i giorni».