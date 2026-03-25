Uccise i genitori Luca Ricci condannato a 30 anni | la lettura della sentenza

A Pesaro, un uomo di 50 anni è stato condannato a 30 anni di carcere per aver ucciso i propri genitori, in relazione a un pagamento di 12.000 euro. La sentenza non ha previsto l’applicazione dell’ergastolo e ha escluso le aggravanti della premeditazione e della crudeltà. La decisione è stata resa nota al termine del processo.

Il 50enne era imputato a Pesaro per il duplice omicidio per 12mila euro: niente ergastolo, 30 anni senza le aggravanti della premeditazione e della crudeltà. Il pm aveva chiesto l’ergastolo con isolamento diurno . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Uccise i genitori, Luca Ricci condannato a 30 anni: la lettura della sentenza Articoli correlati Leggi anche: Uccise i genitori a causa dei debiti. Chiesto l’ergastolo per Luca Ricci Leggi anche: Uccise i genitori, Luca Ricci: “Nessuna premeditazione ma merito di pagare” Altri aggiornamenti su Luca Ricci Temi più discussi: San Leo, escursionista cade sui monti Tausani: soccorso dal Soccorso Alpino; Gianrico Dario Ricci rischia l’ergastolo per avere ucciso a botte la madre Daniela Guerrini a Cinisello Balsamo; Ergastolo per l’uomo che incendiò la vicina per contese legate al parcheggio. Uccise i genitori, condannato a 30 anni di carcere e tre di libertà vigilataÈ stato condannato a 30 anni di carcere e, al termine della pena, a tre di libertà vigilata, Luca Ricci, il 50enne che, il 24 giugno 2024, uccise i propri genitori (Giuseppe Ricci, 75 anni, e Luisa Ma ... ansa.it Uccise i genitori per i debiti, chiesto l'ergastolo per Luca RicciFANO Il pubblico ministero Maria Letizia Fucci ha chiesto la condanna all’ergastolo, con sei mesi di isolamento diurno, per Luca Ricci, il 50enne fanese accusato del duplice omicidio ... corriereadriatico.it Condannato a 30 anni Luca Ricci per il delitto dei genitori avvenuto a Fano nel 2024 - facebook.com facebook