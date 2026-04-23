Un vasto incendio boschivo si è sviluppato nella contea di Clinch, in Georgia, causando evacuazioni e danni alle abitazioni. Le fiamme hanno distrutto circa 50 case e portato alla chiusura di alcune scuole nella zona. La siccità e i venti intensi sono stati fattori che hanno contribuito alla propagazione del fuoco, che si sta estendendo nel sud-est degli Stati Uniti.

(LaPresse) Gli incendi boschivi che stanno devastando il sud-est degli Stati Uniti hanno costretto le persone a fuggire, dopo aver distrutto quasi 50 abitazioni in Georgia e causato la chiusura di alcune scuole, mentre la siccità e i venti alimentano le fiamme. Alcuni dei roghi più estesi si sono verificati vicino alla costa della Georgia, mentre altri sono divampati nel nord della Florida. Un vasto incendio divampato nella contea di Clinch ha reso necessarie le evacuazioni. Il rogo nella contea di Brantley, che si sta propagando rapidamente, minaccia circa 1.000 abitazioni dopo averne distrutte quasi 50 in un solo giorno. Non è ancora...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Usa, vasto incendio boschivo divampa nella contea di Clinch in Georgia

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