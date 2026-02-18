Incendio choc divampa nella notte morti cinque adolescenti

Un incendio scoppiato sul tetto di un palazzo di cinque piani ha causato la morte di cinque adolescenti. La notte scorsa, i giovani avevano deciso di riunirsi sul tetto per una festa, ignorando i rischi. Le fiamme sono divampate rapidamente, intrappolandoli all’interno del edificio. I soccorsi sono intervenuti immediatamente, ma purtroppo non hanno potuto salvare nessuno.

Un incendio divampato sul tetto di un palazzo residenziale di cinque piani ha trasformato un luogo di ritrovo improvvisato in una trappola mortale. Cinque ragazzi, tra i 14 e i 17 anni, hanno perso la vita in quello che doveva essere solo un punto d’incontro lontano dagli sguardi degli adulti. Non abitavano lì, ma quel terrazzo con piccoli vani adibiti a deposito era diventato, sera dopo sera, uno spazio dove “passare il tempo”, fino a quando il fumo non ha cancellato ogni via di fuga. L’allarme è scattato intorno alle 21, anche se alcune ricostruzioni parlano di poco dopo le 20. Le fiamme sarebbero partite da un ripostiglio situato in alto, ma secondo i primi riscontri non ci sarebbe stata alcuna deflagrazione.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Barcellona, tragico incendio a Manlleu: morti cinque adolescentiCinque adolescenti hanno perso la vita e altri quattro sono rimasti feriti in un incendio scoppiato in un condominio a Manlleu, a pochi chilometri da Barcellona.

