Incendio choc divampa nella notte morti cinque adolescenti
Un incendio scoppiato sul tetto di un palazzo di cinque piani ha causato la morte di cinque adolescenti.
Un incendio divampato sul tetto di un palazzo residenziale di cinque piani ha trasformato un luogo di ritrovo improvvisato in una trappola mortale. Cinque ragazzi, tra i 14 e i 17 anni, hanno perso la vita in quello che doveva essere solo un punto d’incontro lontano dagli sguardi degli adulti. Non abitavano lì, ma quel terrazzo con piccoli vani adibiti a deposito era diventato, sera dopo sera, uno spazio dove “passare il tempo”, fino a quando il fumo non ha cancellato ogni via di fuga. L’allarme è scattato intorno alle 21, anche se alcune ricostruzioni parlano di poco dopo le 20. Le fiamme sarebbero partite da un ripostiglio situato in alto, ma secondo i primi riscontri non ci sarebbe stata alcuna deflagrazione.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Barcellona, tragico incendio a Manlleu: morti cinque adolescentiCinque adolescenti hanno perso la vita e altri quattro sono rimasti feriti in un incendio scoppiato in un condominio a Manlleu, a pochi chilometri da Barcellona.
Il racconto choc dell'ex comandante Alfio Pini: «C'era tantissima gente, c'era il sindaco Massimo Cacciari che mi disse 'Salvami la Fenice', ma non c'era più niente da fare. Quando abbiamo aperto le porte ho visto l'inferno: il rischio concreto era che l'incendio p