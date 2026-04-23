USA terremoto ai vertici militari | licenziato il segretario alla Marina tra tensioni interne al Pentagono

Negli Stati Uniti, un terremoto ai vertici militari ha portato alla rimozione del segretario alla Marina. La decisione è stata comunicata con effetto immediato e si inserisce in un clima di tensioni interne che coinvolgono anche il capo del Pentagono. Le motivazioni ufficiali non sono state rese note, ma la decisione ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori.

Scossone ai vertici della difesa americana. Il segretario alla Marina John Phelan è stato rimosso dall’incarico con effetto immediato, in un clima di forti tensioni interne che coinvolgono direttamente il capo del Pentagono Pete Hegseth. La comunicazione ufficiale è arrivata dal Dipartimento della Difesa, senza fornire spiegazioni dettagliate sull’uscita improvvisa. Secondo quanto riportato dai media statunitensi, alla base della decisione ci sarebbero mesi di attriti tra Phelan e Hegseth. Un rapporto mai realmente decollato, aggravato — sempre secondo le ricostruzioni — dalla vicinanza diretta di Phelan al presidente Donald Trump. I due si...🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - USA, terremoto ai vertici militari: licenziato il segretario alla Marina tra tensioni interne al Pentagono Notizie correlate 'Il segretario della Marina Usa è stato licenziato, tensioni con Hegseth'Il segretario della Marina John Phelan è stato licenziato dopo mesi di tensioni con il capo del Pentagono Pete Hegseth. Iran: Dialogo sul nucleare a Ginevra tra tensioni interne e manovre militari nello Stretto di Hormuz.Iran al Bivio: Diplomazia Nucleare e Repressione Interna, un Equilibrio Precario Ginevra è il palcoscenico di un nuovo tentativo di dialogo tra Stati...