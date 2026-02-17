Iran | Dialogo sul nucleare a Ginevra tra tensioni interne e manovre militari nello Stretto di Hormuz

L’Iran ha aperto le porte agli ispettori internazionali per ispezionare i suoi siti nucleari, mentre a Ginevra si svolge un nuovo incontro tra Stati Uniti e Teheran. Nel frattempo, le tensioni interne crescono e le manovre militari nello Stretto di Hormuz aumentano la preoccupazione. Un equilibrio fragile tra le trattative diplomatiche e le pressioni sul campo si fa sempre più evidente.

Iran al Bivio: Diplomazia Nucleare e Repressione Interna, un Equilibrio Precario. Ginevra è il palcoscenico di un nuovo tentativo di dialogo tra Stati Uniti e Iran, mentre Teheran concede l'accesso agli ispettori internazionali ai suoi siti nucleari. Questa apertura, seppur cauta, si accompagna a una decisione controversa: la conferma dell'esecuzione di quattordici manifestanti, un atto che solleva allarme nella comunità internazionale e mette in discussione l'effettivo impegno del regime iraniano verso una de-escalation. Una Finestra di Dialogo: Negoziati e Ispezioni Nucleari. La complessa partita diplomatica tra Iran e Stati Uniti si concentra oggi su Ginevra, dove si incontrano Mohammad Araghchi, rappresentante iraniano, e gli inviati speciali statunitensi Robert Witkoff e Jared Kushner.