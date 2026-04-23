' Il segretario della Marina Usa è stato licenziato tensioni con Hegseth'

Il segretario della Marina degli Stati Uniti è stato rimosso dall’incarico dopo mesi di divergenze con il capo del Pentagono. La decisione arriva in un momento di crescente tensione tra le due figure, senza dettagli sui motivi specifici del licenziamento. La sua dipartita si inserisce in un quadro di cambiamenti e scontri all’interno dell’amministrazione militare americana.

Il segretario della Marina John Phelan è stato licenziato dopo mesi di tensioni con il capo del Pentagono Pete Hegseth. Secondo quanto riportato dai media americani, ad alimentare gli attriti sarebbero stati gli stretti rapporti di Phelan con il presidente Donald Trump. I due si parlano spesso e si incontrano a Mar-a-Lago e Phelan avrebbe suggerito direttamente al presidente l'idea di ammodernare la flotta, scavalcando Hegseth. Una mossa che il capo del Pentagono non ha digerito.🔗 Leggi su Lanazione.it

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Derek Tran confronts Hegseth: The Fox News Clown Running America's Military

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