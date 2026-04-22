Casa Bianca non c' è una scadenza tassativa per Iran decide Trump sulla tregua
Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di non aver stabilito una data precisa per la proposta di tregua con l'Iran, indicando che sarà lui a decidere quando sarà il momento di interrompere le ostilità. La decisione riguarda la gestione delle relazioni tra i due paesi e il momento di attuare un eventuale cessate il fuoco. Al momento, non sono state fornite indicazioni ufficiali su tempi o condizioni di questa iniziativa.
Donald Trump non ha fissato una scadenza tassativa per la proposta all' Iran: sarà lui a dettare la tempistica del cessate il fuoco. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt, definendo "inesatta" l'ipotesi di un cessate il fuoco della durata di 3-5 giorni.🔗 Leggi su Lanazione.it
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