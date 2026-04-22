Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di non aver stabilito una data precisa per la proposta di tregua con l'Iran, indicando che sarà lui a decidere quando sarà il momento di interrompere le ostilità. La decisione riguarda la gestione delle relazioni tra i due paesi e il momento di attuare un eventuale cessate il fuoco. Al momento, non sono state fornite indicazioni ufficiali su tempi o condizioni di questa iniziativa.

Donald Trump non ha fissato una scadenza tassativa per la proposta all' Iran: sarà lui a dettare la tempistica del cessate il fuoco. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt, definendo "inesatta" l'ipotesi di un cessate il fuoco della durata di 3-5 giorni.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Casa Bianca, non c'è una scadenza tassativa per Iran, decide Trump sulla tregua

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