Negoziati Usa-Iran in stallo estesa la tregua Trump | Sono al collasso finanziario Fuoco su nave cargo

Le trattative tra Stati Uniti e Iran sono attualmente ferme, mentre la tregua tra le parti è stata prolungata. Il governo statunitense ha dichiarato che il paese sta attraversando un grave collasso finanziario. Nel frattempo, è stato segnalato un incidente con un'esplosione su una nave cargo, senza ulteriori dettagli disponibili. La situazione rimane tesa e senza progressi evidenti nel dialogo tra le due nazioni.

Trump: “L’Iran è al collasso finanziario. Perde 500 milioni di dollari al giorno, per quello vuole Hormuz aperto” “L’Iran è al collasso a livello finanziario. Vogliono lo Stretto di Hormuz immediatamente aperto”. Donald Trump ha scritto così in un post su Truth, parlando di una Repubblica islamica con un “disperato bisogno di denaro” che “perde 500 milioni di dollari al giorno”. “Militari e poliziotti si lamentano di non ricevere le paghe. SOS!!!”, ha aggiunto il presidente degli Stati Uniti nel messaggio, dopo che ieri sera ha annunciato – sempre via social – che alla luce della “grave frammentazione del governo dell’Iran” e su “richiesta...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Negoziati Usa-Iran in stallo, estesa la tregua. Trump: “Sono al collasso finanziario”. Fuoco su nave cargo Guerra Iran, Trump: «Sì a cessate il fuoco di 2 settimane, ma apertura completa Hormuz» Notizie correlate Leggi anche: Negoziati Usa-Iran in stallo, estesa la tregua. Trump: “Sono al collasso finanziario”. Attaccata portacontainer a Hormuz Leggi anche: Iran, negoziati in stallo. Trump: "Sono al collasso finanziario". I pasdaran sparano a una nave cargo a Hormuz Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Medio Oriente, falliti i negoziati Usa-Iran LA CRONACA DELL'11 APRILE; Usa-Iran, giornata chiave per i negoziati. Trump: Oggi accordo in Pakistan; Usa-Iran, Trump estende la tregua ma i negoziati sono in stand-by; Incertezza sui nuovi colloqui tra USA ed Iran. Negoziati Usa-Iran in stallo, estesa la tregua. Trump: Sono al collasso finanziario. Fuoco su nave cargoTehran parla di trappola diplomatica mentre Trump afferma che l'Iran è al collasso finanziario. Intanto attaccata una nave a Hormuz. ilfattoquotidiano.it Usa-Iran, la tregua sta per scadere: mistero sulla partecipazione di Teheran ai negoziati di IslamabadGli occhi del mondo sono puntati tutti su Islamabad, capitale del Pakistan, dove nelle prossime ore potrebbero tenersi un secondo round di negoziati tra Stati Uniti e Iran, in guerra dallo scorso 28 f ... tpi.it la Repubblica. . Saltano i colloqui del 21 aprile a Islamabad, in Pakistan, tra Iran e Usa. Teheran “ha respinto le condizioni statunitensi per i negoziati”, fa sapere la tv di Stato iraniana, aggiungendo che il presidente statunitense Donald Trump “ha esteso unilat - facebook.com facebook Iran-Usa, negoziati saltano e Trump estende la tregua: "Aspetto proposta di Teheran" x.com