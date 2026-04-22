Negoziati Usa-Iran in stallo estesa la tregua Trump | Sono al collasso finanziario Fuoco su nave cargo

Da ilfattoquotidiano.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le trattative tra Stati Uniti e Iran sono attualmente ferme, mentre la tregua tra le parti è stata prolungata. Il governo statunitense ha dichiarato che il paese sta attraversando un grave collasso finanziario. Nel frattempo, è stato segnalato un incidente con un'esplosione su una nave cargo, senza ulteriori dettagli disponibili. La situazione rimane tesa e senza progressi evidenti nel dialogo tra le due nazioni.

Trump: “L’Iran è al collasso finanziario. Perde 500 milioni di dollari al giorno, per quello vuole Hormuz aperto” “L’Iran è al collasso a livello finanziario. Vogliono lo Stretto di Hormuz immediatamente aperto”. Donald Trump ha scritto così in un post su Truth, parlando di una Repubblica islamica con un “disperato bisogno di denaro” che “perde 500 milioni di dollari al giorno”. “Militari e poliziotti si lamentano di non ricevere le paghe. SOS!!!”, ha aggiunto il presidente degli Stati Uniti nel messaggio, dopo che ieri sera ha annunciato – sempre via social – che alla luce della “grave frammentazione del governo dell’Iran” e su “richiesta...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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