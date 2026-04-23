Usa iniziati i lavori per lo stadio di cricket delle Olimpiadi di Los Angeles 2028

Sono iniziati i lavori per la costruzione di un nuovo stadio dedicato al cricket, che sarà utilizzato durante le Olimpiadi di Los Angeles del 2028. La struttura avrà una capienza di circa 10.000 spettatori e si trova in una zona dedicata alle strutture sportive temporanee. La realizzazione dell’impianto fa parte del progetto complessivo di preparazione per l’evento olimpico, che prevede anche altri interventi infrastrutturali nella città.

(LaPresse) Il cricket tornerà alle Olimpiadi nel 2028. Sono iniziati i lavori di costruzione di un nuovo stadio da 10.000 posti a Pomona, in California, che ospiterà le gare di cricket maschile e femminile. Questo segna una tappa fondamentale per il cricket negli Stati Uniti, con l’obiettivo di conquistare il grande pubblico americano. Nonostante le difficoltà, tra cui i problemi gestionali all’interno di USA Cricket, gli investitori rimangono ottimisti. Considerano lo stadio come un trampolino di lancio per il futuro del cricket negli Stati Uniti, che offre l’opportunità di coinvolgere nuovi tifosi. I tifosi, i giocatori e gli allenatori locali sperano che questa nuova visibilità contribuisca a creare nuove opportunità per i giovani talenti.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa, iniziati i lavori per lo stadio di cricket delle Olimpiadi di Los Angeles 2028 Notizie correlate Pentathlon, cambia il format di nuoto e laser run in vista delle Olimpiadi di Los Angeles 2028La UIPM ha introdotto i nuovi format di nuoto e laser run nelle gare di pentathlon moderno, che continua a cambiare volto in vista delle Olimpiadi di... Kevin Durant punta alle Olimpiadi di Los Angeles 2028Kevin Durant ha dichiarato a ESPN l’intenzione di indossare nuovamente la maglia della nazionale statunitense in vista delle Olimpiadi di Los Angeles...