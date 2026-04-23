usa il segretario alla marina john phelan lascia con effetto immediato

Il Pentagono ha comunicato mercoledì che il segretario della Marina degli Stati Uniti si dimette con effetto immediato. La decisione riguarda la massima autorità civile dell’ente militare, senza ulteriori dettagli su eventuali motivazioni o step successivi. La sua partenza repentina segna un cambiamento imprevisto nella gestione amministrativa della Marina statunitense. La notizia viene diffusa attraverso un breve comunicato ufficiale del Dipartimento della Difesa.

Il Pentagono ha annunciato mercoledì che la massima autorità civile della United States Navy, il segretario della Marina John Phelan, lascerà il suo incarico “con effetto immediato”. In un post pubblicato sui social media, il portavoce del Dipartimento della difesa Sean Parnell ha affermato che il sottosegretario della Marina Hung Cao assumerà la carica ad interim. L’improvviso addio giunge appena un giorno dopo che Phelan si era rivolto a una vasta platea di marinai e professionisti del settore in occasione della conferenza annuale della Marina a Washington e aveva discusso con i giornalisti in merito al suo programma. La sua partenza...🔗 Leggi su Lapresse.it

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John Phelan out as Navy secretary as Iran blockade continues

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