Epstein files su un volo del finanziere pedofilo anche il segretario alla Marina Usa Phelan

Da periodicodaily.com 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il segretario alla Marina degli Stati Uniti, John Phelan, è stato trovato nella lista dei passeggeri di un volo del 2006 a bordo dell’aereo privato di Jeffrey Epstein. La scoperta apre nuovi interrogativi sulla vicenda e sulle connessioni tra Epstein e alcune figure di rilievo. Phelan non ha ancora commentato, mentre le autorità continuano a verificare i dettagli.

(Adnkronos) – Anche il segretario alla Marina degli Stati Uniti, John Phelan, compare nella lista passeggeri di un volo effettuato nel 2006 a bordo dell'aereo privato di Jeffrey Epstein, il finanziere condannato per reati sessuali. Il documento, svela la Cnn, è emerso tra i milioni di file legati al caso Epstein diffusi negli ultimi mesi. Secondo.🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

Approfondimenti su Jeffrey Epstein

Negli Epstein files anche il nome del commissario Ue Sefcovic. Che smentisce contatti con il finanziere pedofilo

Il nome del commissario europeo al Commercio, Maros Sefcovic, compare in alcuni file pubblicati dal Dipartimento di giustizia americano.

Caso Epstein, nuove rivelazioni su Trump: ha viaggiato almeno 8 volte sul jet del finanziere pedofilo

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Epstein Files e la censura andata MOLTO MALE #rickdufer #epsteinfiles #trump

Video Epstein Files e la censura andata MOLTO MALE ? #rickdufer #epsteinfiles #trump

Ultime notizie su Jeffrey Epstein

Argomenti discussi: Epstein files, i documenti segreti che scuotono il potere; Epstein Files, come ne esce Trump secondo il New York Times; Epstein, una storia di dominio maschile; Chi c'è nei nuovi file Epstein e perché i legali delle vittime scalpitano.

epstein files su unEpstein files, su un volo del finanziere pedofilo anche il segretario alla Marina Usa PhelanAnche il segretario alla Marina degli Stati Uniti, John Phelan, compare nella lista passeggeri di un volo effettuato nel 2006 a bordo dell'aereo privato di Jeffrey Epstein, il finanziere condannato ... adnkronos.com

epstein files su unChi era veramente Jeffrey Epstein e come siamo arrivati ai Files? La storia, i documenti, il caos social e le teorie del complottoChi era Jeffrey Epstein? La sua storia, i documenti segreti e le teorie del complotto che coinvolgono i potenti del mondo ... ilfattoquotidiano.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.