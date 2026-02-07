Epstein files su un volo del finanziere pedofilo anche il segretario alla Marina Usa Phelan

Il segretario alla Marina degli Stati Uniti, John Phelan, è stato trovato nella lista dei passeggeri di un volo del 2006 a bordo dell’aereo privato di Jeffrey Epstein. La scoperta apre nuovi interrogativi sulla vicenda e sulle connessioni tra Epstein e alcune figure di rilievo. Phelan non ha ancora commentato, mentre le autorità continuano a verificare i dettagli.

(Adnkronos) – Anche il segretario alla Marina degli Stati Uniti, John Phelan, compare nella lista passeggeri di un volo effettuato nel 2006 a bordo dell'aereo privato di Jeffrey Epstein, il finanziere condannato per reati sessuali. Il documento, svela la Cnn, è emerso tra i milioni di file legati al caso Epstein diffusi negli ultimi mesi.

