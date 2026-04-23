Pentagono il segretario della Marina lascia con effetto immediato

Il Pentagono ha annunciato l'immediata uscita dall'incarico del segretario della Marina americana, senza specificarne le ragioni. La decisione è stata comunicata ufficialmente, ma non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulla situazione o sui motivi che hanno portato a questa scelta. L'annuncio ha suscitato attenzione tra gli osservatori militari e politici.

Il segretario della Marina americana John Phelan lascia l'incarico con effetto immediato. Lo comunica il Pentagono senza fornire spiegazioni sull'uscita. Phelan è il più alto civile in grado nella Us Navy e la sua uscita arriva nel mezzo del blocco nello stretto di Hormuz. Il suo posto sarà preso in via temporanea dal suo vice Hung Cao.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pentagono, il segretario della Marina lascia con effetto immediato Pentagon: Sec. of the Navy leaving administration effective immediately Notizie correlate Tudor Tottenham, l’ex Juve lascia gli Spurs con effetto immediato! Raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale: i dettaglidi Redazione JuventusNews24Tudor Tottenham, le strade del tecnico croato e del club inglese si separano ufficialmente dopo una parte di stagione... 'Il segretario della Marina Usa è stato licenziato, tensioni con Hegseth'Il segretario della Marina John Phelan è stato licenziato dopo mesi di tensioni con il capo del Pentagono Pete Hegseth. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Usa, il Segretario della Marina John Phelan lascia con effetto immediato; Pentagono, il segretario della Marina lascia con effetto immediato; Pentagono: il segretario della Marina John Phelan lascia con effetto immediato; La gaffe di Hegseth al Pentagono: cita la Bibbia, ma è Pulp Fiction. 'Il segretario della Marina Usa è stato licenziato, tensioni con Hegseth'(ANSA) - NEW YORK, 22 APR - Il segretario della Marina John Phelan è stato licenziato dopo mesi di tensioni con il capo del Pentagono Pete Hegseth. Secondo quanto riportato dai media americani, ad ali ... altoadige.it Guerra Iran, segretario della Marina Usa «licenziato, tensioni con Hegseth». Casa Bianca: «Non c'è una scadenza tassativa, decide Trump sulla tregua»Saltano i colloqui Usa-Iran. Trump decide di estendere la tregua, in scadenza oggi, fino al momento in cui verrà presentata la proposta dell'Iran e «le discussioni ... leggo.it La dottrina Karp in ventidue punti: le aziende tecnologiche devono aiutare il Pentagono. - facebook.com facebook Stretto di Hormuz minato, il Pentagono lancia l’allarme: "fino a sei mesi per riaprire la rotta chiave del petrolio" x.com