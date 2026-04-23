Il segretario della Marina ha annunciato le sue dimissioni con effetto immediato, secondo quanto comunicato dal Pentagono mercoledì. La decisione è stata presa a seguito di divergenze con un altro esponente dell’amministrazione militare. Questa uscita si aggiunge a una serie di cambiamenti avvenuti all’interno del settore, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni specifiche. La notizia si inserisce in un quadro di continui riassetti all’interno delle istituzioni militari statunitensi.

Cade un’altra testa nell’amministrazione degli Stati Uniti. Il Pentagono ha annunciato mercoledì che il segretario della Marina John Phelan lascerà il suo incarico “con effetto immediato”. In un post pubblicato sui social media, il portavoce del Pentagono Sean Parnell ha affermato che il sottosegretario Hung Cao assumerà la carica di segretario della Marina ad interim. L’improvviso addio giunge appena un giorno dopo che Phelan si era rivolto a una vasta platea di marinai e professionisti del settore in occasione della conferenza annuale della Marina a Washington e aveva discusso con i giornalisti in merito al suo programma. La partenza di...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Usa, cade un’altra testa: lascia il segretario della Marina. “Non andava d’accordo con Hegseth”

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