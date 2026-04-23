USA blocca 500 milioni di dollari | stretta sul petrolio iracheno

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha deciso di bloccare 500 milioni di dollari provenienti dalle vendite di petrolio iracheno. La misura riguarda i fondi associati alle esportazioni di greggio da parte dell'Iraq e mira a limitare l'accesso a queste risorse. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulla tempistica o sulle modalità di applicazione.

? Cosa sapere Il Tesoro USA blocca 500 milioni di dollari derivanti dalle vendite di petrolio iracheno.. Washington sospende la cooperazione militare per smantellare le milizie filo-iraniane a Baghdad.. Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha bloccato 500 milioni di dollari in contanti derivanti dalle vendite di petrolio iracheno, interrompendo le spedizioni di banconote verso Baghdad per costringere il governo locale a smantellare le milizie filo-iraniane. La decisione dell’amministrazione Trump colpisce direttamente il cuore finanziario dell’Iraq, un Paese la cui economia poggia massicciamente sull’utilizzo di valuta fisica. I fondi congelati, che giacciono presso la Federal Reserve Bank di New York, rappresentano i proventi delle esportazioni di greggio iracheno.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - USA blocca 500 milioni di dollari: stretta sul petrolio iracheno Notizie correlate Con la guerra in Iran persi 500 milioni di barili di petrolio per un valore di 50 miliardi di dollariOltre 500 milioni di barili di petrolio e derivati sottratti al mercato in meno di due mesi, per un controvalore di circa 50 miliardi di dollari. USA, stop all’esenzione sulle sanzioni: stretta sul petrolio iranianoIl Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato che non rinnoverà l’esenzione temporanea dalle sanzioni che aveva consentito, di recente,... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Negoziati Usa-Iran in stallo, Trump minaccia Teheran; Trump, Vance e la delegazione Usa in Pakistan fra qualche ora; Iran-Usa: stallo nei negoziati, Trump blocca Hormuz; Dazi USA, Casa Riformista: Impatto pesante in Toscana. In campo 50 milioni della Regione per contrastare la crisi, ma serve soprattutto una risposta europea. La Polizia penitenziaria blocca un progetto di fuga dall'alta sicurezza che prevedeva complici all'esterno e la fuga all'estero - facebook.com facebook Uno lo blocca, l'altro gli svuota le tasche: i passanti sventano la rapina x.com