Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha comunicato che non rinnoverà l’esenzione temporanea dalle sanzioni relative alle vendite di petrolio iraniano. La decisione prevede quindi la fine di una misura che aveva permesso, fino ad ora, una vendita limitata di greggio iraniano. La misura si applica alle aziende e ai paesi coinvolti in transazioni con l’Iran nel settore petrolifero.

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato che non rinnoverà l’esenzione temporanea dalle sanzioni che aveva consentito, di recente, la vendita di una parte del petrolio iraniano. La misura, in scadenza nei prossimi giorni, segna un ulteriore irrigidimento della politica di Washington nei confronti di Teheran. In una nota ufficiale, il Tesoro ha avvertito le istituzioni finanziarie internazionali invitandole alla massima cautela. “Le istituzioni finanziarie devono essere consapevoli che il Dipartimento sta facendo leva sull’intera gamma di strumenti e poteri a sua disposizione ed è pronto ad applicare sanzioni secondarie nei confronti di chi continua a sostenere le attività dell’Iran”, si legge nel comunicato.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - USA, stop all’esenzione sulle sanzioni: stretta sul petrolio iraniano

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