USA a Cuba | storico volo diplomatico e l’ultimatum sui prigionieri

Due funzionari statunitensi sono atterrati a L'Avana per un incontro diplomatico con le autorità cubane. Si tratta di un primo volo ufficiale tra i due paesi in diversi anni. Washington ha posto come condizione il rilascio di prigionieri politici entro due settimane, al fine di riprendere i colloqui e migliorare le relazioni bilaterali. La visita rappresenta un passo importante nel tentativo di riavvicinamento tra Stati Uniti e Cuba.

? Cosa sapere Due segretari aggiunti USA atterrano a L'Avana per un incontro diplomatico con Cuba.. Washington chiede il rilascio di prigionieri politici entro due settimane per sbloccare i colloqui.. Due segretari aggiunti del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti hanno toccato il suolo di L’Avana, segnando la prima volta che un velivolo del governo federale americano atterra sull’isola dalla rivoluzione del 1959. L’incontro diplomatico, uno dei più rilevanti dell’ultimo decennio, ha il coinvolgimento diretto del viceministro cubano degli Esteri, mentre le tensioni tra Washington e l’amministrazione di Díaz-Canel restano altissime per divergenze su prigionieri politici, riforme economiche e blocchi energetici.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - USA a Cuba: storico volo diplomatico e l’ultimatum sui prigionieri Notizie correlate Leggi anche: Guerra in Medio Oriente, esplosione all’ambasciata Usa a Oslo. Il Pentagono smentisce Teheran sui prigionieri Cuba: 25 liberati, ma la metà dei prigionieri resta in carcereLa liberazione di 25 detenuti politici a Cuba segna una tappa cruciale, sebbene parziale, nell’accordo mediato dal Vaticano che prevedeva il rilascio... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Cuba, delegazione Usa incontra esponenti governo a L'Avana; Cuba conferma l'avvio di negoziati diretti con gli Usa; Trump frustrato dirotta su Cuba; Cuba, la dinastia Castro regge mentre Trump spinge per il cambio. Storica missione Usa all’Avana. Trump, ‘presto una nuova alba’Minacce a parte, il confronto è partito: i funzionari Usa avrebbero soprattutto sollecitato l’introduzione di riforme democratiche e messo in guardia dai rischi derivanti dal non accogliere i loro ... swissinfo.ch Trump è tornato a minacciare CubaDonald Trump è tornato a minacciare Cuba, ritenuta un bersaglio più facile. La settimana ... msn.com Trump vuole anche Cuba Prosegue l'escalation tra Iran e Stati Uniti, i negoziati sono in stallo, i mercati sotto stress e la divisione interna nella politica americana tiene il nuovo governatore designato della Fed, Kevin Warsh, sulla graticola. Intanto Donald Trum - facebook.com facebook Oggi, Cuba non sta semplicemente affrontando una crisi umanitaria, Cuba è vittima di una vera e propria asfissia politicamente voluta. Finché queste politiche crudeli non finiranno, come persone solidali dobbiamo agire! Doniamo ora. Inviamo energia. S x.com