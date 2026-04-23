Un ex tronista di un noto programma televisivo è comparso in tribunale per un procedimento legale legato a un'accusa di stalking. L'udienza ha visto la presenza dell’imputata e del suo ex compagno, con un confronto diretto tra le parti. La vicenda coinvolge una relazione interrotta che ha portato alla richiesta di un procedimento giudiziario. La situazione ha portato all’attenzione pubblica il caso, che si svolge nel rispetto delle norme legali.

Un rapporto finito e finito in tribunale. Dalla fine di una relazione al centro di un’aula di giustizia. È questo il punto in cui si trova oggi la vicenda che vede coinvolta Federica Aversano, 33 anni, volto noto di Uomini e Donne, rinviata a giudizio con l’accusa di stalking nei confronti dell’ex compagno, il 38enne D. S. di 38 anni di Santa Maria Capua Vetere. Il procedimento è in corso al tribunale di Santa Maria Capua Vetere e riguarda un rapporto ormai concluso da tempo, ma che – secondo l’accusa – avrebbe lasciato strascichi ben oltre la separazione. Le contestazioni: comportamenti insistenti e clima di tensione. Al centro del processo c’è la ricostruzione di quanto sarebbe accaduto dopo la fine della relazione.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Uomini e Donne, l’ex tronista Federica Aversano a processo per stalking: in aula il confronto con l’ex compagno

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