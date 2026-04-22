Federica Aversano a processo per stalking | l'ex tronista di Uomini e Donne è stata denunciata dal suo ex

Federica Aversano, nota per aver partecipato come tronista a Uomini e Donne nel 2022, è stata rinviata a giudizio dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con l’accusa di stalking. La decisione arriva dopo la denuncia presentata dal suo ex partner. La vicenda riguarda una serie di comportamenti contestati nel corso di un procedimento giudiziario in corso.

Federica Aversano, tronista a Uomini e Donne nel 2022, è stata rinviata a giudizio con l'accusa di stalking dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. La donna è imputata per atti persecutori, molestie e violenza a seguito della denuncia presentata a marzo dall'ex compagno, anche padre di suo figlio.🔗 Leggi su Fanpage.it

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