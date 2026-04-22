Ex tronista di ' Uomini e donne' a processo per stalking l' ex compagno parla in aula

Federica Aversano, ex tronista di “Uomini e Donne", è comparsa nella giornata di ieri (martedì 21 aprile) dinanzi al presidente della Prima Sezione Penale Giovanni Caparco del Tribunale sammaritano per il processo che la vede imputata per stalking nei confronti dell'ex compagno, D. S. di 38 anni.🔗 Leggi su Casertanews.it

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