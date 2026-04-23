Uomini e Donne anticipazioni 22 aprile | Elisa non si è presentata

Nella registrazione di Uomini e Donne di mercoledì 22 aprile, si segnala che Elisa non si è presentata. Ciro è apparso molto interessato a Martina e si vocifera che potrebbe essere lei la sua scelta finale. Le anticipazioni indicano che la puntata ha visto alcuni sviluppi tra i protagonisti, con particolare attenzione alle dinamiche tra i due. Non sono stati comunicati altri dettagli riguardo alle altre persone coinvolte.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione mercoledì 22 aprile. Ciro sempre più preso da Martina, sarà lei la scelta? Arrivano le ultime anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne di mercoledì 22 aprile. Elisa, corteggiatrice di Ciro, non si è presentata in puntata. Secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, si parte dal trono over. Cinzia e Marco sono ancora al centro dello studio dopo la segnalazione emersa nella registrazione precedente. Tra momenti fuori e dentro lo studio, i due proseguono la conoscenza, ma Cinzia chiarisce di voler osservare con attenzione i comportamenti di lui prima di prendere una decisione definitiva sull’uscita insieme.🔗 Leggi su 2anews.it

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