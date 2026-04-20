Anticipazioni Uomini e Donne 20-24 aprile | caos tra Elisa e Martina ma Ciro vicino alla scelta Rottura lampo per Sebastiano e Simona

Le puntate di “Uomini e Donne” trasmesse dal 20 al 24 aprile su Canale 5 mostrano diverse situazioni di tensione e cambiamenti tra i protagonisti. Si registrano discussioni tra Elisa e Martina, mentre Ciro si avvicina alla decisione finale. Nel frattempo, Sebastiano e Simona hanno deciso di interrompere bruscamente la loro relazione. La settimana si caratterizza per uscite di scena e nuove conoscenze tra i partecipanti.

Le puntate di “Uomini e Donne“ in onda su Canale 5 dal 20 al 24 aprile si preannunciano particolarmente movimentate, tra uscite di scena, nuove conoscenze e scelte sempre più vicine. In primo piano la vicenda di Sebastiano Mignosa e Simona. Dopo una frequentazione che ha rapidamente assunto toni intensi, il cavaliere deciderà di chiedere. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Uomini e Donne, Maria De Filippi caccia Biagio: ‘Non sono scema, vattene a casa’.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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