Uomini e Donne registrazione 22 Aprile 2026 | le anticipazioni

Il 22 aprile 2026 è stata registrata una nuova puntata del programma televisivo “Uomini e Donne”. Durante la registrazione sono state registrate le storie di alcuni partecipanti, con momenti dedicati sia al trono over che al trono classico. Sono stati mostrati incontri, discussioni e confronti tra i protagonisti del programma, che continueranno ad essere trasmessi nelle prossime puntate. Questa registrazione si inserisce nel normale svolgimento della stagione televisiva.

Torniamo con nuove anticipazioni che questa volta riguardano la registrazione di Uomini e Donne del 22 Aprile 2026. Scoperta sconcertante per Ciro Solimeno una volta arrivato in studio: una corteggiatrice assente e rischia di anticipare la scelta! Nel parterre over c’è stato prima il ritorno di una dama e un cavaliere, poi la loro uscita da coppia. Scopriamo nel dettaglio tutte le altre dinamiche della puntata. Ciro allunga il trono a U&D? Ecco chi avrebbe già scelto Uomini e Donne anticipazioni: Cinzia e Marco ancora in stand-by. Si riparte da Cinzia Paolini e Marco, dopo la segnalazione emersa nella registrazione precedente. Tra uscite e rientri in studio, entrambi sono presenti e la dama ha spiegato di voler osservare ancora il comportamento del cavaliere prima di prendere una decisione definitiva.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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Anticipazioni Uomini e donne, ultima registrazione: rissa sfiorata per Sara Gaudenzi

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