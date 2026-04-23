Uno spaccia l' altro è sempre a Genova nonostante il divieto | arrestati

Nelle ultime ore, i carabinieri della stazione della Maddalena hanno arrestato due persone. Un uomo di 35 anni, di origini nigeriane, è stato fermato con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti e porto di armi o oggetti atti a offendere. L’altro, un ventenne, si trovava a Genova nonostante un divieto di soggiorno. Le autorità hanno confermato i dettagli delle operazioni e le motivazioni degli arresti.

Nelle ultime ore i carabinieri della stazione della Maddalena hanno arrestato due persone. Si tratta di un 35enne di origini nigeriane, accusato di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere e un ventenne, di cui parleremo dopo.Il 35enne è stato sorpreso.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Caivano, spaccia droga nonostante i domiciliari: arrestato 49enneI Carabinieri trovano in casa 19 grammi di cocaina già pronta per la vendita, denaro contante e un bilancino. Ignora il divieto di dimora e spaccia in pieno centro cittadino. Arrestato, finisce a MontacutoCIVITANOVA MARCHE – È stato arrestato e portato a Montacuto, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria, uno spacciatore 51enne, di origini... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Droga delivery con consegna a domicilio in scooter: due arresti; Ponte di Nona, droga nelle cantine del palazzo: sequestrati 12 chili di hashish e cocaina; Genova, market della cocaina tra i vicoli e Marassi: arrestati due giovani, sequestrato mezzo chilo di droga; Controlli sulla 45, uno trovato con la droga e l’altro con una mazza da baseball: due persone nei guai. Gronda: Confindustria Genova, imbarazzante l'ipotesi di uno stopNel Consiglio di presidenza di Confindustria Genova ci siamo confrontati con imbarazzo sulla discussione circa l'opzione di cambiare il progetto della Gronda autostradale. Su tutta questa vicenda, ... ansa.it Donna si getta con i figli, la bimba trasferita a Genova x.com La polizia ha fermato i ladri accusati di avere messo a segno furti ai danni di negozianti del centro storico di Genova. In manette è finito un uomo di 31 anni mentre altri quattro, tra i 26 e i 46 anni, sono stati sottoposti a obbligo di firma o divieto di soggiorno in ci - facebook.com facebook