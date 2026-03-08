Caivano spaccia droga nonostante i domiciliari | arrestato 49enne

Un uomo di 49 anni è stato arrestato a Caivano dai Carabinieri per aver spacciaato droga nonostante fosse agli arresti domiciliari. Durante una perquisizione nella sua abitazione, sono stati trovati 19 grammi di cocaina già pronta per la vendita, oltre a denaro contante e un bilancino. L’uomo era sotto controllo delle forze dell’ordine e l’arresto è stato notificato sul posto.

I Carabinieri trovano in casa 19 grammi di cocaina già pronta per la vendita, denaro contante e un bilancino. In manette un uomo di 49 anni già noto alle forze dell'ordine.. Ancora un arresto per spaccio ad opera dei carabinieri della compagnia di Caivano. A finire in manette è un 49enne del posto, già noto alle forze dell'ordine. I militari hanno controllato l'abitazione dell'uomo, che era già sottoposto agli arresti domiciliari, e li hanno trovato 19 grammi di cocaina già pronte per la vendita al dettaglio, 220 euro in banconote di vario taglio ritenute provento del reato e un bilancino verosimilmente usato per la droga. L'uomo è stato arrestato.

