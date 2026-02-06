Ignora il divieto di dimora e spaccia in pieno centro cittadino Arrestato finisce a Montacuto

La polizia ha arrestato un uomo di 51 anni, di origini nordafricane, che spacciava nel centro di Civitanova Marche. Nonostante il divieto di dimora, ha continuato a vendere droga in pieno giorno. Gli agenti lo hanno fermato e portato a Montacuto, dove resterà in carcere in attesa di processo.

Un uomo è stato arrestato agli arresti domiciliari per aver violato il divieto di avvicinamento alla ex compagna, continuando a perseguitarla con messaggi e minacce.

