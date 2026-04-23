Uno sbirro in Appennino streaming e diretta tv | dove vedere la terza puntata

Questa sera, giovedì, viene trasmessa la terza puntata della serie televisiva ambientata nell’Appennino. La puntata sarà disponibile in diretta tv e in streaming online, con orari e canali che saranno comunicati attraverso i principali mezzi di informazione. I fan possono seguire l’episodio sui canali ufficiali o tramite piattaforme di streaming autorizzate. La produzione si svolge in una regione montuosa, con riprese che mostrano paesaggi e scene di azione.

Questa sera, giovedì 23 aprile 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la terza puntata di Uno sbirro in Appennino, la nuova serie tv prodotta da Picomedia in collaborazione con Rai Fiction che pone al centro della narrazione un territorio inesplorato da un punto di vista cinematografico e televisivo. Alla regia Renato De Maria. Una serie poliziesca che intreccia mistero, dramma e relazioni ma, grazie alla sceneggiatura firmata da Fabio Bonifacci, apre uno scorcio sull’Appennino che – dichiara il regista – “non a caso è la parola che completa il titolo e dà un significato e un tono preciso al nostro lavoro”. Dove vedere Uno sbirro in Appennino in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Uno sbirro in Appennino streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata Notizie correlate Uno sbirro in Appennino streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntataQuesta sera, giovedì 9 aprile 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Uno sbirro in Appennino, la nuova serie tv prodotta da... Uno sbirro in Appennino streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntataQuesta sera, giovedì 16 aprile 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Uno sbirro in Appennino, la nuova serie tv prodotta da... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Uno sbirro in Appennino, su Rai 1 la fiction con Claudio Bisio: anticipazioni del 16 aprile; Uno sbirro in Appennino stasera su Rai 1 con la seconda puntata: due cadaveri per Benassi; Uno sbirro in Appennino: nella seconda puntata i fantasmi si moltiplicano per il Commissario di Claudio Bisio; Uno sbirro in Appennino, la trama del quinto e del sesto episodio. Uno sbirro in Appennino ultima puntata: quando va in onda e quando finisceSta per arrivare il gran finale di Uno sbirro in Appennino, la fiction di Rai 1 con Claudio Bisio che ha conquistato il pubblico. Dopo settimane di indagini, misteri e colpi di scena, cresce l’attesa ... daninseries.it Uno sbirro in Appennino 23 aprile 2026, anticipazioni terza puntata: la resa dei contiUno Sbirro in Appennino 23 aprile 2026 con Claudio Bisio. Le indagini portano a una verità drammatica: ecco cosa accadrà stasera. newscinema.it Le Gole di Celano (AQ), sono uno dei canyon più spettacolari dell'Appennino centrale, situate tra i comuni di Celano e Aielli. Percorrerle è un'esperienza unica, immersi tra pareti rocciose imponenti che in alcuni punti si restringono notevolmente. #viaggiacon - facebook.com facebook