In diverse regioni italiane, le serie televisive vengono spesso girate grazie alla collaborazione tra le film commission locali e le produzioni. Questa dinamica permette di scegliere le location più adatte per le riprese, spesso valorizzando il paesaggio e le caratteristiche specifiche di ogni area. Di recente, un episodio ambientato in un paesino dell’Appennino ha attirato l’attenzione, mostrando un territorio meno crime e più natura.

Regione che vai, fiction che trovi, perché è grazie alle varie film commission che ormai vengono decise le location nelle quali ambientare le serie tv. Un sistema di promozione turistica prima ancora che una scelta autoriale, che evidentemente ha il suo ritorno economico a beneficio della regione ospitante. Nel caso di “Uno sbirro in Appennino”, in onda il giovedì su Raiuno, in prima serata (che però sempre alle 22 inizia), l’Appennino di riferimento è quello bolognese e, per non far torto a nessuno, la sede del commissariato è in un paese inventato, Muntagò, che, tuttavia, non crediamo possa aspirare ai fasti di Vigata. Anche la scelta di...🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - “Uno sbirro in Appennino”, poco crime ma tanto paesaggio

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