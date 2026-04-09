“Uno sbirro in Appennino”, in onda su Rai1 per quattro prime serate da giovedì 9 aprile, “è, sì, una serie poliziesca ma alla nostra maniera”, sottolinea il regista Renato De Maria. La nuova serie tv prodotta da Picomedia in collaborazione con Rai Fiction pone al centro della narrazione un territorio inesplorato da un punto di vista cinematografico e televisivo. La serie di Rai1 intreccia mistero, dramma e relazioni e, grazie alla sceneggiatura firmata da Fabio Bonifacci, apre uno scorcio sull’Appennino che – dichiara il regista – “non a caso è la parola che completa il titolo e dà un significato e un tono preciso al nostro lavoro”. Grazie... 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - BISIO È UNO SBIRRO IN APPENNINO PER RAI1: “POLIZIESCO MA ALLA NOSTRA MANIERA”

Leggi anche: Uno sbirro in Appennino al via stasera: trama, cast e puntate della nuova fiction di Rai1 con Claudio Bisio

Claudio Bisio diventa Uno Sbirro in AppenninoDiversi anni fa Claudio Bisio e Valentina Lodovini recitarono insieme in Benvenuti al Sud e Benvenuti al Nord e da giovedì 9 aprile saranno...

Temi più discussi: Claudio Bisio è 'Uno sbirro in Appennino'. Dal 9 aprile su Rai 1; Claudio Bisio è Uno sbirro in Appennino; Claudio Bisio e Chiara Celotto presentano la fiction Uno sbirro in Appennino - 05/04/2026; Uno sbirro in Appennino, trama e cast della serie tv con Claudio Bisio.

Al via la serie Uno sbirro in Appennino con Claudio Bisio: anticipazioni, cast e numero di puntateParte oggi, giovedì 9 aprile 2026, la nuova serie tv con Claudio Bisio Uno sbirro in Appennino: scopriamo le anticipazioni, il cast e il ... alfemminile.com

Uno sbirro in Appennino, cast e trama: quante puntate sono e dove vedere la serie tv con Caludio BisioUno sbirro in Appennino con Claudio Bisio debutta su Rai 1 e mescola indagini e sentimenti portando sullo schermo un territorio poco raccontato ... dilei.it

Il reatino Giovanni Leuratti con Claudio Bisio nella fiction “Uno sbirro in Appennino” - facebook.com facebook

Oggi si parte prima… alle 11:30! E con Claudio Bisio in studio il sorriso è assicurato Vi aspettiamo qui a #ÈSempreMezzogiorno su #Rai1 e #RaiPlay! x.com