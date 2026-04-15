Nella seconda puntata di Uno sbirro in Appennino, il commissario si trova ad affrontare due casi collegati: un suicidio e un omicidio. La scena si svolge tra tensioni di coppia, segreti di famiglia e un cadavere rinvenuto nel campanile. La narrazione si concentra sulle indagini e sui dettagli che emergono nel corso delle operazioni, offrendo uno sguardo sulla complessità di questa storia ambientata in un contesto rurale.

Tra un cadavere nel campanile, tensioni sentimentali e segreti di famiglia, la vita di uno sbirro in Appennino è tutt’altro che monotona. Vasco Benassi non può proprio dire di annoiarsi nel suo nuovo posto di lavoro. Il Commissario trapiantato sull’Appennino emiliano e interpretato da Claudio Bisio (che dice: «Vasco Benassi è uno naïf, ha metodi bruschi, ma in fondo è un pezzo di pane»), ha conquistato il pubblico della tv. La prima puntata ha raccolto quasi 4 milioni di spettatori, arrivando quasi al 24% di share. E giovedì 16 aprile si replica. L’appuntamento con la seconda puntata di Uno sbirro in Appennino è, come sempre alle 21.30 su Rai 1 e in contemporanea in streaming sulla piattaforma di RaiPlay.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Un suicidio e un omicidio: il commissario di Claudio Bisio nella seconda puntata di Uno sbirro in Appennino ha tanto su cui indagare

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